Сирия, 13 апреля. Один из членов протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджид» был застрелен на севере Ракки. На северо-западе от Даръа произошло нападение неизвестных. Турция пытается разогнать демонстрации ХТШ на шоссе М-4 в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных к северо-западу от Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: организовала демонстрации на шоссе М-4 на востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились одного из членов группировки «Фейлак аль-Маджид» в результате нападения неизвестных на севере Ракки.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли позиции протурецких боевиков в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции вновь наблюдаются стычки на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Члены курдской группировки «Силы освобождения Африна» обстреляли один из контрольно-пропускных пунктов союзников Турции на окраинах кантона. Видеозапись нанесения ударов была опубликована Twitter-каналом (r_u_vid). Напомним, накануне в результате вылазки курдских боевиков в районе Шерава были убиты трое турецких военнослужащих.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительство САР продолжает предпринимать все необходимые меры, направленные на сдерживание угрозы распространения коронавируса. На улицах Дамаска и Алеппо ведутся работы по дезинфекции. Кроме того, были организованы мобильные точки продажи овощей и фруктов с целью поддержания граждан, соблюдающих режим самоизоляции. В провинции Эс-Сувейда участие в работах по очистке улиц принимают участие волонтеры из благотворительной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц. Двумя днями ранее также стало известно, что в рамках превентивных мер по борьбе с вирусом карантин в школах и вузах был продлен до 2 мая.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Даръа вновь произошла вылазка неизвестных на позиции правительственных сил. Радикалы организовали нападение в поселении Аль-Ядуда к северо-западу от административного центра провинции. Жертвой налета стал один из сотрудников местной службы безопасности. Предполагаются, что за вылазкой стоят члены подпольных групп террористов, которые координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей формирований продолжают перекрывать шоссе М-4, по которому проходит маршрут совместного патрулирования армии Турции и российской военной полиции. Боевики организовали палаточный лагерь на участке трассы неподалеку от города Ан-Найраб, согнав туда мирных жителей. К разгону протестующих приступили турецкие военные. Видео с места событий было опубликовано военным источником в сети Twitter (MediaFourmSy).

Как известно, террористы сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** формирования не впервые устраивают провокации с участием гражданских лиц. Таким образом боевики стремятся сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии.

Провинция Ракка

В северной части Ракки произошло убийство одного из протурецких боевиков. По данным интернет-портала SOHR, неизвестные застрелили члена группировки «Фейлак аль-Маджид» на рынке в городе Тель-Абьяд. После этого силы формирования были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Предполагается, что к убийству союзника Турции могут быть причастны члены радикальных курдских бандгрупп, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) или Отряды народной самообороны (YPG). В то же время не исключено, что отпор боевикам решили дать местные жители.

Напомним, в конце прошлого месяца они вступили в вооруженное противостояние с «Фейлак аль-Маджид» в близлежащем населенном пункте Ас-Суккария, после того как члены группировки попытались украсть у них овец. Тогда в результате развернувшихся столкновений пострадали восемь человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.