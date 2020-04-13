Прифронтовую Ясиноватую к 9 мая украсили плакаты с героем спецпроекта ФАН Алексеем Кужильным

К празднику Дня Победы на улицах прифронтового города Ясиноватая Донецкой Народной Республики появились плакаты с портретами героя спецпроекта ФАН «Дед Победы» Алексея Кужильного.

Алексей Николаевич — один из выдающихся и известных ветеранов города, которых в Ясиноватой осталось всего четыре. Он поселился в городе сразу после войны, 40 лет посвятил Донецкой железной дороге и не стал уезжать отсюда даже после ухода из жизни его супруги.

«Он человек, который ни на что не жалуется», — ранее сказал о нем ФАН мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

По его словам, в городе Алексея Кужильного хорошо знают и уважают. Все, что нужно, у ветерана есть, к нему приезжают родственники, поэтому помощь городских властей ему практически не требуется, говорит Шевченко.

«Содействие в большей степени выражается в том, чтобы отметить и чем-то отблагодарить человека. Например, вручаем продуктовые наборы, общаемся. Приходим с чисто символическим подарком просто поговорить с человеком. Обычно мы ходим группой, с представителем управделами. Стараемся публиковать заметки, в том числе — в местных газетах. То есть, я бы отметил не столько материальную помощь, сколько ситуацию, когда хочется показать человеку, что мы его уважаем, помним», — рассказал мэр Ясиноватой

Напомним, в этом году наше агентство работало над тем, чтобы добиться приглашения Алексея Кужильного на парад Победы в Москву, но планам всех празднеств пока что мешает коронавирус. Но в Ясиноватой жителям все равно напоминают о своих героях плакатами с изображениями ветеранов. Нам приятно, что среди них есть и наш герой — Алексей Кужильный.

Добавим, что ФАН открыл прием писем с пожеланиями для Алексея Николаевича на День Победы. К 9 мая мы передадим их его семье.