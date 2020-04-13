Эксперты Роскачества обнаружили в туалетной бумаге энтеробактерии

Москва, 13 апреля. Продукция одного из брендов туалетной бумаги содержит энтеробактерии. К таким выводам пришли эксперты Роскачества при повторном исследовании товара.

Специалисты проверили образцы семи самых популярных марок туалетной бумаги. По результатам теста, два бренда подтвердили высокое качество, еще три получили более высокую оценку по сравнению с предыдущим исследованием. Однако продукция двух оставшихся торговых марок ухудшила показатели, причем ее недостатки остались прежними.

«В маркировке не указана информация о размере рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, исследование показало наличие в бумаге энтеробактерий, что нарушает Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования.

Эксперты предполагают, что микроорганизмы могли попасть на образцы товара на производстве, либо через отверстия на упаковке.

«Обнаруженные энтеробактерии — это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека», — пояснил химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Коган.

По его словам, само наличие указанных бактерий не является угрозой человеку, но при этом их количество и патогенность могут повысить опасность.