LIVE: Консультация психолога онлайн

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» в рамках работы пресс-центра продолжает рубрику «Психолог-онлайн». Это бесплатная психологическая помощь профессионала в прямом эфире для всех, кто нуждается в ней.

Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поможет зрителям эфира справится с психологическим давлением и волнением, связанным с самоизоляцией и последствиями коронавируса. Так же мы обсудим вечные проблемы, которые присутствуют в жизни людей всегда.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587