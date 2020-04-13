В Совфеде назвали преступлением против человечества умалчивание Госдепом роли Гагарина



Юрий Гагарин — достояние не только советской, но и мировой истории, а посему умалчивание его роли как первопроходца в деле освоения космоса является преступлением против всего человечества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН поддержал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, раскритиковавшего поздравление Государственного департамента США с Днем космонавтики 12 апреля. В нем американские чиновники — то ли специально, то ли по незнанию — не упомянули, что первый полет за пределы земного шара совершил именно Юрий Гагарин. Рогозин убежден, что попытка предать забвению имя первого космонавта неслучайна — по его словам, точно так же умалчивается роль России и ее граждан в обеих мировых войнах и достижениях науки («таблица Менделеева без Менделеева»).

«Действительно, американцы очень любят, говоря, например, о Второй мировой войне, «забыть» сказать, что главным ее участником и впоследствии победителем был Советский Союз. Это именно он вел основную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Одновременно с этим Запад пытается еще и возложить на нас какую-то вину за то, что эта страшная война вообще случилась!» — возмущен сенатор.

Парламентарий добавил, что вне зависимости от желания США объективно победу над Гитлером, равно как и над космическим пространством, одержали именно советские граждане.

«Все человечество — и современное, и будущее — будет знать и подчеркивать особую роль в освоении космоса именно Юрия Гагарина. Американцам не удастся вычеркнуть это имя из истории. Вообще этот демарш очень хорошо характеризует правящую верхушку Соединенных Штатов как невоспитанных и примитивных людей», — считает Цеков.

По его словам, значение первого полета человека в космос трудно переоценить — Гагарин словно был рожден для этого подвига, и, совершив его, он на века обессмертил свое имя.

Вместе с тем собеседник ФАН не согласился с расхожим мнением, что подобные провокационные заявления в адрес российской истории следовало бы оставлять без внимания.