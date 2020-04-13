За сутки 18 человек с коронавирусом скончались в России

Москва, 13 апреля. За сутки в России скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии опасной инфекции умерли 148 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что 10 пациентов скончались в Москве, трое заболевших в Нижегородской области, два человека умерли в Чеченской Республике, по одному инфицированному в Мурманской и Московской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Всего за сутки на территории РФ официально зарегистрированы 2558 новых случаев заражения опасной инфекцией в 62 регионах. Отмечается, что количество выздоровевших увеличилось на 179 человек.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы 18328 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Успешно побороли заболевание и выписались из больниц 1470 человек.

Все инфицированные граждане находятся под наблюдением врачей в специальных изолированных боксах. Медики устанавливают круг лиц, с которыми могли контактировать заразившиеся в последнее время.