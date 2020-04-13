Погребинский назвал глупым обещание Зеленского о выплате премии за изобретение вакцины

Киев, 13 апреля. Обещание президента Украины Владимира Зеленского выплатить один миллион долларов за изобретение вакцины от коронавируса выглядит как минимум глупо, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как уточнил Погребинский, Зеленский пообещал ученым, которые смогут придумать вакцину от коронавируса, миллион долларов. Об обещании Зеленского сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом откуда Зеленский возьмет заветный миллион, Ляшко не знает.

«Любому вменяемому человеку понятно, что вакцина (много разных!) будет изобретена не на Украине», — подчеркнул он.

По словам эксперта, даже если вакцину нашли бы сегодня, «это никак бы не гарантировало избавления от пока еще возможной катастрофы типа итальянской».

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ растет заболеваемость коронавирусом. По последним данным, на Украине зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 83 человека скончались, 89 полностью вылечились.

Власти Украины решают проблему с обеспечением населения средствами защиты. Решено использовать медицинские маски, закупленные правительством в 2009 году. Сроки годности масок — до 2015 года, но в Госрезерве утверждают, что они пригодны для использования.

На эпидемии с коронавирусом спекулируют западные компании. В розничные сети на Украине поступили электронные термометры якобы производства Британии. Однако медтехника показывает случайный набор цифр.