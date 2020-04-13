Канадские ученые предупредили, что Twitter дезинформирует пользователей во время COVID-19

Москва, 13 апреля. Сервис микроблогов Twitter может быть не только оперативным источником новостей, но и дезинформировать читателей. Соответствующее исследование провели канадские ученые.

Они проанализировали содержание самых популярных каналов и аккаунтов и опубликовали в журнале Canadian Journal of Emergency Medicine. Ученые наглядно показали, что при использовании Twitter нужно проявлять бдительность в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Они дали советы о том, как отличить достоверную информацию от фейков.

«Вы не можете быть в Twitter и не обращать внимание на сообщения, объявляющие пандемию COVID-19 апокалипсисом», — подчеркивают канадские авторы.

Ученые отмечают, что панические настроения могут охватить весь мир. Фейковые новости могут добавить работы медикам, которые и без того перегружены. В этот период важно отличить правдивую информацию от ложной, публикуемой в том числе в социальной сети Twitter.

Авторы материала советуют ограничить время пребывания в соцсетях, а также принимать участие в обсуждении и представлять свои идеи. Кроме того, пользователям соцсетей советуют отмечать вдохновляющие истории о врачах и пациентах.

Канадские ученые советуют проверять источники информации и подписаться на каналы государственных органов здравоохранения и оперативного штаба. Специалисты рекомендовали заботиться о своем здоровье и здоровье близких, родных, друзей и оставаться дома.

Если следовать этим простым советам, то можно сохранить свое здоровье и бодрость духа во время эпидемии коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 во всем мире.