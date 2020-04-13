LIVE: Аэробика и гимнастика. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» продолжает рубрику «Аэробика и гимнастика».

Семейная пара тренеров Кирилл и Анастасия Парамоновы покажут, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» тренер Алексей Сибилев.

Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни! Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю правильно заниматься спортом в домашних условиях. Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.