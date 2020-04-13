В России зарегистрировали 2558 новых зараженных коронавирусом за сутки

Москва, 13 апреля. В России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.

За минувшие сутки 1355 заразившихся зарегистрировали в Москве, 495 — в Подмосковье и 121 — в Петербурге. 44 случая выявили в Тверской области, 41 — в Краснодарском крае и 30 — в Нижегородской области. Помимо этого, 26 заразившихся зафиксировали в Ростовской области, 25 — в Красноярском крае, 23 — в Башкирии, 20 — в Оренбургской области, 18 — в Рязанской и 17 — в Пензенской области.

По 16 новых случаев за стуки выявили в Мордовии, а также Ленинградской и Ульяновской областях. По 15 зараженных зарегистрировали в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Курской и Кировской областях. По 14 случаев зафиксировали в Тюменской области и Хабаровском крае, 13 — во Владимирской области и 12 — в Ставропольском крае. Также по 11 зараженных зафиксировали в Татарстане, Воронежской и Тульской областях и по 10 — в Калужской области и Марий Эл. Кроме того, в список регионов, в которых выявлены новые случаи, попали Новгородская, Новосибирская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Ивановская, Липецкая, Волгоградская, Орловская, Псковская, Самарская, Смоленская и другие области. На данный момент случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 82 регионах РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, передает «Газета.ру». Выплаты получат врачи и другие сотрудники системы здравоохранения, работающие с пациентами с коронавирусом, пишет «ФедералПресс».