Эксперты рассказали, как не попасться на удочку мошенников во время коронавируса

В ситуации кризиса мошенники становятся наиболее активны; нужно приучить себя к тому, чтобы никогда ни под каким предлогом не передавать свои личные данные по телефону. Подробнее о том, как не попасться на удочку мошенников, — в материале Федерального агентства новостей.

Мошенники и коронавирус

Сбербанком было зафиксировано несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом. С их помощью злоумышленники похищают деньги и данные россиян. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Одна из таких схем — якобы компенсация за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить материальную помощь и социальные выплаты, таким образом получая информацию о персональных данных и картах россиян.

Более того, мошенники адаптировались к тому, что большая часть россиян сегодня работает из дома. Например, в начале пандемии было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, которые содержат название сервиса популярной видеосвязи Zoom.

Еще подобной схемой стали звонки злоумышленников от имени работников городских поликлиник. Они рассказывают гражданам, что тот якобы контактировал с зараженным коронавирусом, и предлагают сделать анализ стоимостью 5 тысяч рублей.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил Кузнецов.

«Главный инструмент — страх»

Директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов уверен, чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно приучить себя к тому, чтобы никогда ни под каким предлогом не передавать свои личные данные по телефону. Будь то паспортные данные или данные карт, уверен эксперт.

«В ситуации кризиса именно мошенники становятся наиболее активны. Не нужно думать, что банки или страховые компании сейчас будут активно предлагать какие-то компенсации за коронавирус или карантин. Эти моменты решаются только лично, в отделении банка или другой организации, и только по запросу самого гражданина. То же самое касается лекарств: нет ни вакцины, ни волшебной таблетки, чтобы избавить человечество от коронавируса. Поэтому также не стоит поддаваться на разные уговоры», — пояснил Павел Мясоедов.

Главные инструменты мошенников — это страх людей. Они этим пользуются. Не нужно реагировать также на активные уговоры — получите помощь, вам положена компенсация и прочее, уверен эксперт.

«Сейчас большинство государственных организаций и банков работают в удаленном режиме — им не до массовых звонков с предложением помощи гражданам», — заключил Павел Мясоедов.

Кибергигиена

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко заметил, что всегда в моменты кризиса и экономического спада количество мошеннических действий возрастает. Но нужно запомнить, что с точки зрения безопасности правила и в кризис остаются те же самые, что и в обычной жизни.

«Никогда не называть по телефону никакие данные по вашим картам никому, даже представителям банка. Следить за кибергигиеной — не открывать подозрительные письма, не открывать ссылки в письмах даже от кажущихся проверенными источников. Использовать антивирусные программы. И, конечно, никогда не переводить деньги незнакомым людям», — пояснил Егор Клопенко.

Эксперт обратил внимание на то, что любые номера телефонов, с которых вам могут звонить или присылать СМС, почтовые адреса и сам формат писем можно подделать. Также никогда нельзя обсуждать важные вопросы по входящим звонкам из банков.

«Перезвоните сами на официальные номера и узнавайте то, что вам важно», — заключил Егор Клопенко.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.