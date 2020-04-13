Возвращающиеся на родину поляки могут оставить без работы украинских гастарбайтеров

Варшава, 13 апреля. Украинские гастарбайтеры, приезжающие на заработки в Польшу, могут лишиться работы в связи с возвращением поляков на родину из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали польские эксперты и сами украинцы.

Как сообщил эксперт по вопросам миграции польского аналитического центра Гжегож Савка, до эпидемии в Западной Европе работали и жили два–три миллиона поляков, поскольку зарплаты там в два–три раза выше, чем в Польше. Однако из-за карантина стали закрываться многие предприятия сферы обслуживания (рестораны, парикмахерские, магазины). По опросам, каждый третий поляк в Германии, Австрии и Великобритании лишился работы.

«Сейчас, когда из-за пандемии рынок труда переживает кризис, поляки возвращаются домой. И тут уже будут браться за работу, на которую бы раньше не пошли, и которую делали мигранты, в основном украинцы», — отметил Савка.

С этим мнением согласен сотрудник агентства временной занятости Silverhand Доминик Матчак. Он рассказал, что теперь поляки проявляют больше интереса к работе на родине.

По словам Савки, украинцы тоже возвращаются домой из-за пандемии. Кроме того, у многих заканчиваются сроки действия документов. Украинские гастарбайтеры рассчитывают вернуться в Польшу после окончания карантина, однако, по оценкам экспертов, к тому моменту рабочие места уже могут быть заняты поляками. Сейчас приезжим из Украины предлагают только тяжелую и низкооплачиваемую работу.

«Зовут грузчиками на склады, в магазины и курьерские службы (но не курьерами, а тяжести таскать), на комплектацию товара, чернорабочими на стройки, на сортировку посылок на почту», — рассказала специалист по трудоустройству за рубежом из Львова Инна Мыць изданию «Страна.ua».

Вернувшиеся домой украинцы отмечают, что в Польше закрылось много бизнесов из-за пандемии. Устроиться сейчас можно только на тяжелую работу, на которую не соглашаются сами поляки.

«Найти нормальное место сложно, плюс поляки возвращаются из Западной Европы и перебивают у нас работу», — сообщил житель Львова Владимир Грабар, вернувшийся из Польши в конце марта.

Многие гастарбайтеры надеются, что после окончания эпидемии им удастся снова уехать на заработки, однако пока нельзя сказать, когда это случится. Некоторые рассчитывают вернуться в Польшу уже в июле или августе, другие же думают, что границы будут закрыты еще пару лет.