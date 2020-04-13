График онлайн-эфиров пресс-центра «Патриот» на 13 апреля

Санкт-Петербург, 13 апреля. Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» в рамках работы пресс-центра продолжают рубрику «Психолог онлайн». Это бесплатная психологическая помощь профессионала в прямом эфире для всех, кто нуждается в ней.

В 16:00 психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поможет зрителям эфира справиться с психологическим давлением и волнением, связанными с самоизоляцией и последствиями коронавируса. Также мы обсудим вечные проблемы, которые присутствуют в жизни людей всегда.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос. Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» по просьбе читателей продолжают джазовый музыкальный марафон. Лучшие джазовые музыканты Санкт-Петербурга будут играть специально для вас!

Состав нашего джаз-бэнда на сегодня:

Александр (Джерри) Ким (гитара)

Джимми Халперин (саксофон)

Валерий Скворцов (клавишные)

Анна Новожилова (вокал).

Мы призываем вас оставаться дома! Уверены, хорошая музыка скрасит вашу самоизоляцию! Концерт начнется в 17:00.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» продолжают рубрику «Аэробика и гимнастика».

Семейная пара тренеров Кирилл и Анастасия Парамоновы покажут, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» тренер Алексей Сибилев.

Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни. Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю правильно заниматься спортом в домашних условиях. Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом. Занятия начнутся в 13:00.