Медик рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Москва, 13 апреля. Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается. Об этом рассказала директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, «достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений».

«Мы действительно с 26 марта пошли по чуть более позитивной динамике», — сказала она.

В эфире телеканала «Россия-1» она подчеркнула, что число инфицированных в России с одной тысячи человек выросло за 12 дней выросло до 10 тысяч, в то время как в Германии, Италии и Испании это произошло за восемь дней, а в США — за шесть. Как пишет газета «Известия», на данный момент в пяти странах пройден порог в 100 тысяч зараженных, и на это ушло от 15 до 18 дней.

Ранее стало известно, что еще 150 пациентов с коронавирусной инфекцией выписаны из больниц Москвы. Таким образом, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 837 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков после выписки, получили соответствующие рекомендации. Отсутствие инфекции в организме было подтверждено у пациентов после проведения повторных лабораторных исследований.

Заммэра подчеркнула, что на сегодняшний день в столице наблюдается положительная динамика, потому что каждый день коронавирусную инфекцию побеждают более сотни заболевших.

Ракова рассказала, что пациенты столичных медицинских учреждений с подтвержденным коронавирусом и пневмонией находятся под наблюдением у мультидисциплинарных врачебных команд, в составе которых врачи-пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, инфекционисты и реаниматологи.