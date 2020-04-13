Общественники собирают истории нарушений права на плановую медпомощь для обращения в СПЧ

Москва, 13 апреля. Правозащитники Ева Меркачева и Ирина Киркора передадут в Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подборку случаев нарушений прав на медицинскую помощь в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Как рассказала ФАН Ева Меркачева, сейчас многие истории приходится решать в ручном режиме напрямую с Минздравом.

Так, с помощью правозащитников удалось добиться проведения необходимых мероприятий по химиотерапии, в которой массово отказывали онкобольным в Москве.

«Есть случаи, которые не терпят отлагательств, их мы передадим напрямую в Минздрав, — рассказывает Ева Меркачева. — Остальные мы соберем и в конце недели передадим в СПЧ, там на эту тему проведут совещание».

Ранее ФАН рассказывал о том, чем грозит отложенная плановая помощь в регионах России: врачи предупреждают о резком росте хронических заболеваний и смертей в результате запущенных болезней.

После публикации этого материала нам присылают новые истории об отказах в медицинской помощи, которые угрожают жизни россиян. Люди пишут о том, как их забирают на скорой, но вновь возвращают домой — нет возможности ни разместить в больнице, ни сделать операцию. Подобные случаи мы будем также передавать в Минздрав и правозащитникам.