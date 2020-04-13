Академик Кирпичников спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Москва, 13 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Михаил Кирпичников.

С его точки зрения, перед майскими праздниками темпы заболевания коронавирусной инфекцией пойдут на спад. В беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» Михаил Кирпичников заявил, что после пика ожидается период плато.

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», — сказал академик.

Он добавил, что нет ни вакцины, ни лекарств для борьбы с коронавирусом. Врач также рассказал, какие меры сейчас предпринимают в больницах и других медучреждениях.

«Мы проводим организационно-санитарные меры, используем медицинские практики, накопленные в мире, поддерживаем иммунный статус пациентов, которые заболели. Сейчас это самое главное, что мы делаем и предпринимаем», — подчеркнул он.

Кирпичников призвал не действовать «по мягкому» в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, опыт Китая может показаться жестким, однако такой вариант самый оптимальный.

«Все, кто шел по более мягкому варианту, в итоге не так успешно справились с проблемой», — резюмировал Михаил Кирпичников, указав на необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция нового типа. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.

Власти России принимают превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, россиянам рекомендуют придерживаться расстояния не меньше полутора метров в общественных местах. Правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, напоминает RT.