Дизайнер свадебных платьев шьет защитные маски для невест. ФАН-ТВ

Лубна Сафади создает защитные маски для невест. У девушки свой свадебный салон в городе Маждаль-Шамса на Голанских Высотах. По словам дизайнера, пандемия коронавируса внесла существенные коррективы не только в повседневную жизнь людей, но и повлияла на свадебную моду.
Лубна демонстрирует защитные медицинские маски для невест, которые серьезно относятся к своему здоровью и желают выглядеть в один из главных дней жизни привлекательно и стильно.
«Идея возникла из-за коронавируса. Моей целью было побудить невест, которые не хотят носить маски, надевать их и привыкнуть к идее, что маски входят в нашу жизнь. У нас должно быть ощущение, что ношение маски — это нечто обычное, что может стать частью нашей моды», — уверена Лубна Сафади.