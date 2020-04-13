Дизайнер свадебных платьев шьет защитные маски для невест. ФАН-ТВ

Лубна Сафади создает защитные маски для невест. У девушки свой свадебный салон в городе Маждаль-Шамса на Голанских Высотах. По словам дизайнера, пандемия коронавируса внесла существенные коррективы не только в повседневную жизнь людей, но и повлияла на свадебную моду.

Лубна демонстрирует защитные медицинские маски для невест, которые серьезно относятся к своему здоровью и желают выглядеть в один из главных дней жизни привлекательно и стильно.