Мужчина убил приятеля бензопилой из-за шуруповерта в Омской области

Омск, 13 апреля. 42-летний мужчина убил знакомого во время спора о шуроповертах в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По имеющейся информации, трагический инцидент произошел возле деревни 2-я Пятилетка. Двое мужчин пришли на кладбище для того, чтобы навести порядок на могилах родственников. В какой-то момент приятели стали спорить о технических преимуществах свои шуроповертов. Словесная перепалка привела к тому, что 42-летний мужчина ударил 38-летнего приятеля бензопилой по голове.

Супруга пострадавшего, которая была неподалеку, вызвала медиков, но мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу.

Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки, по результатам который будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый задержан. Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим.