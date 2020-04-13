Гутенев объяснил отказ страховщиков возмещать убытки российскому бизнесу

Страховые компании, которые в результате анализа смогут определить приемлемый тариф по своим услугам для российского бизнеса в период пандемии коронавируса, обретут новых клиентов, а проводящие консервативную политику уйдут с рынка. Так депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал Федеральному агентству новостей отказ страховщиков компенсировать ущерб предпринимателям во время простоя из-за эпидемии.

Как пишут «Известия», российский бизнес не получит компенсации от страховых компаний вследствие потерь, связанных с пандемией коронавируса. Как объясняют представители страховщиков, выплаты могут быть осуществлены, если, к примеру, от пожара или наводнения пострадало имущество предпринимателей. Однако эксперты считают, что коронавирус не стал причиной подобных потерь у российского бизнеса. Базовый полис предусматривает возмещение потерь только в данных случаях.

Кроме того, на лондонском страховом рынке Lloyd’s может появиться оговорка об исключении любых рисков, связанных с коронавирусом. Это связано с тем, что многие российские предприниматели перестраховывают свои риски за рубежом.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев объяснил, что предприниматели заключают договора, где предусматриваются конкретные условия возмещения по потерям.

«В каждом случае индивидуальные тарифы и условия. Если условия того, кто страхует свои риски, устраивают, то он, соответственно, заключает договор. При этом мы прекрасно понимаем, что страховые компании всегда могут принять запретительный тариф. Они будут страховать, но расценивать риски настолько высокими, что взносы должны быть близкими к страховой премии. В этом случае ни один разумный страхователь не будет такие контракты подписывать», — заявил Гутенев в беседе с ФАН.

Депутат добавил, что страховые компании в любом случае сделают предложение по своим услугам, но за счет более высокой премии из-за той же пандемии.

«Если риски реальные, то какой страховщик будет себя разорять и брать на себя избыточные и не покрываемые риски. Здесь должен быть абсолютно рыночный подход. Поэтому компании, которые в результате трезвого анализа определят приемлемый тариф, обретут новых клиентов и будут развиваться более динамично. Компании, которые проводят избыточную консервативную политику и не хотят это сегмент рынка закрывать, уйдут», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, Владимир Путин объявил в России режим самоизоляции с 28 марта по 30 апреля. При этом президент обратил внимание, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Продление нерабочего периода, который изначально действовал до 5 апреля, негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. В качестве одной из мер поддержки президент подписан закон о кредитных каникулах и поручение о дополнительной поддержке предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса уплата налогов, за исключением НДС, будет отсрочена на полгода. Это позволит сохранить часть доходов бизнеса и предотвратить массовое увольнение сотрудников.