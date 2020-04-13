Генпрокуратура разоблачила фейки о сотнях умерших от коронавируса

Москва, 13 апреля. Генеральная прокуратура РФ разоблачила фейки о сотнях умерших от коронавируса, распространяемые в Интернете. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ложные сообщения касались Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областей. Так, на YouTube появилась информация, что в одной из волгоградских больниц якобы «умерло 100 человек от коронавируса, это скрывается».

«Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства Волгоградской области, а также по сведениям государственного казенного учреждения области «Центр управления и связи», на территории не имеется умерших от коронавируса», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, региональные информационные порталы Башкирии опубликовали сообщения о том, что в Уфе будто бы подготовили тысячу мест на кладбище для скончавшихся от коронавируса. При этом, по данным городской администрации, земельных участков для захоронения умерших от COVID-19 в Уфе не выделялось. Кроме того, на 10 апреля в Башкирии было зарегистрировано всего 40 заразившихся коронавирусом.

«Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — отметили в Генпрокуратуре.

Ведомство уже обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейковым сообщениям, в том числе и на новых интернет-ресурсах, которые могут скопировать ложную информацию, пишет «Газета.ру».