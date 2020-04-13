Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Москва, 13 апреля. Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

По его словам, по истечению полугода предпринимателям не нужно будет гасить обязательства в один день. На протяжении последующих 12 месяцев они смогут платить равными траншами.

В некоторых случаях отсрочку можно будет растянуть почти до конца 2021 года. Льготы коснутся предприятий отраслей экономики, которые более всего пострадали от пандемии коронавируса.

Кроме того, премьер-министр добавил, что на этой неделе правительство представит новые меры, направленные на поддержку экономики на фоне пандемии.