Филиппов призвал блокировать YouTube за распространение паники на фоне пандемии COVID-19

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов уверен, что руководство YouTube обязано внимательнее относиться к публикуемому на видеохостинге контенту о COVID-19.

Ранее группа экспертов из Колумбийского университета и Университета Уильяма Петерсона проанализировала 100 самых популярных видеороликов о коронавирусной инфекции на платформе YouTube. Выводы неутешительны: видеохостинг усилил панику во время пандемии COVID-19.

За январь указанные ролики набрали более 125 млн просмотров, однако к началу марта количество их просмотров увеличилось еще на треть. В итоге основные рекомендации о том, как стоит сдержать распространение инфекции, были озвучены приблизительно в 30% роликов. Самый полезный совет — избегать контактов — фигурировал в 31 видеозаписи, которые набрали в общей сложности около 41 млн просмотров.

В результате ученые пришли к следующему выводу: имея все шансы стать «сдерживающим фактором» в период пандемии, YouTube стал платформой, которая, наоборот, усиливает панику и вызывает «социально безответственное поведение» у пользователей. По словам российского независимого аналитика и социолога Алексея Филиппова, «руководство видеохостинга должно тщательнее подходить к блокировке контента, вызывающего неоправданную панику».

«Понятное дело, что руководство видеохостинга не может следить за всем публикуемым контентом лично, однако для этого есть программные алгоритмы, позволяющие анализировать содержимое роликов и выявлять потенциально опасные для пользователей. И уже на основе этих списков сотрудники YouTube могут проводить тщательную проверку с последующим удалением или блокировкой нежелательных роликов», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Особое внимание собеседник ФАН призвал обратить на российский сегмент Интернета в целом, так как помимо YouTube, существует множество ресурсов и социальных сетей, где «подобного панического контента в разы больше».

«Достаточно обратить внимание на то, что публикуется на страницах социальной сети Facebook, которая часто используется русофобами и откровенными врагами России. Именно там в свое время публиковались фейки о завышенном количестве погибших в «Зимней вишне» и т. д. Каждый день там могут распространяться лживые посты о том, что власти России якобы скрывают «реальные показатели» по заболевшим COVID-19, по погибшим от этой инфекции. Это необходимо пресекать. И если с руководством YouTube еще можно договориться, там люди поадекватнее что ли, то с командой [создателя Facebook Марка] Цукерберга это сделать сложнее, часто приходится судиться. В общем, вопрос надо ставить ребром — если не блокируете нежелательный фейковый контент, будете заблокированы в России», — заключил Филиппов.

Напомним, по последним данным, в России выявлено более 15 тысяч случаев COVID-19, почти 1300 человек выздоровели, 130 скончались. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано не покидать дома без необходимости, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.