Старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны умер во Владивостоке

Владивосток, 13 апреля. Старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг скончался в возрасте 106 лет, об этом сообщило правительство региона.

Отмечается, что мужчина скончался 12 апреля 2020 года. Он был «старейшим в Приморском крае ветераном Великой Отечественной войны, ветераном арктических походов, поэтом и общественным деятелем». Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что Гольдберг «был примером невероятной стойкости, человеческого духа и невероятного таланта».

«Мы гордимся, что часть такой полной и яркой жизни Хаима Моисеевича прошла именно во Владивостоке», — сказал он.

В марте стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в 97 лет сдал нормы ГТО и получил золотой значок.

Золотой значок ГТО Миркин получил два года назад, сейчас 99-летний мужчина продолжает поддерживать себя в спортивной форме. Вспоминая о сдаче нормативов, Миркин рассказал, что его паспорт проверяли трижды, разрешение на сдачу ГТО ему дали после долгого обследования. Война застала Миркина, когда ему было 20 лет. Молодой человек воевал под Ленинградом в зенитной артиллерии.