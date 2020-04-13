Как закончится учебный год для школ и вузов, расскажут в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 13 апреля. В понедельник, 13 апреля, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет онлайн-эфир на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов».

Минпросвещения предложило отсрочить начало проведения ЕГЭ на две недели, с 25 мая на 8 июня. Проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Школы могут досрочно завершить учебный год для 1–8-х классов, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Годовые оценки школы также могут выставлять в том числе по итогам первых трех четвертей (или двух триместров). Для старшеклассников досрочного окончания года не будет.

— Когда российские дети вернутся в школы, а студенты — в вузы?

— Каковы итоги дистанционного обучения в школах и вузах?

— Что делать с ЕГЭ и ОГЭ?

— Повлияет ли перенос зачисления в вузы на весенний призыв?

— Можно ли будет досрочно закончить учебный год?

— Изменится ли учебная программа на следующий год в связи с сегодняшними особенностями учебного процесса?

На эти и другие вопросы ответят специалисты высшей и средней школ в онлайн-формате.

Гостем студии станет Константин Эдуардович Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369, председатель ассоциации молодых педагогов России в Петербурге.

Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями, установленными Министерством труда РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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