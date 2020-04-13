LIVE: Реакция москвичей на введение электронного контроля. ФАН-ТВ

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая система контроля за передвижением граждан будет введена на следующей неделе в связи с быстрым ростом числа зараженных коронавирусом. Почти каждый москвич, который хочет отправиться в поездку по городу на машине, велосипеде, самокате, такси или общественном транспорте должен получить специальный цифровой пропуск. Пешеходы все еще могут передвигаться без пропусков, но при соблюдении всех установленных правил и ограничений. По состоянию на 12 апреля в Москве было зарегистрировано 10 158 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 72 человека погибли, а 687 полностью выздоровели от COVID-19.