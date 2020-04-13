Доктор Комаровский назвал лучшее место, где спрятаться от коронавируса

Москва, 13 апреля. Известный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский назвал лучшее место, где можно спрятаться от коронавирусной инфекции COVID-2019.

Врач в новом видео на своем YouTube-канале ответил на популярные вопросы о коронавирусе и рассказал, что делать в случае его мутации. У телеведущего поинтересовались, в какой стране лучше укрыться на полгода-год, чтобы спастись от инфекции.

Евгений Комаровский пояснил, что те страны, где якобы было зафиксировано мало случаев заболевания коронавирусной инфекции, в частности, Республика Чад, Северная Корея, не подойдут для того, чтобы там укрыться.

«Вам, наверное, хочется, чтобы там было тепло, хорошо и цивилизация, но не было коронавируса, поэтому сразу вам скажу, что лучший способ укрыться — это деревня где-нибудь в наших краях. Если есть такие возможности, то укрывайтесь, и нормально», — заметил доктор Комаровский.

По его словам, важно понимать, что распространителем коронавирусной инфекции являются люди.

«Чем меньше людей рядом с вами, тем меньше шансов, что вы с ними встретитесь. Сейчас найти работу лесником — это просто круто, и там очень мало шансов, что вас прибьет коронавирус, но всегда есть шансы, что ветка с дерева упадет на голову», — иронично добавил Евгений Комаровский.

Ранее доктор Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. Власти России предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают процесс обучения дистанционно, закрыты развлекательные центры, рестораны, кинотеатры.