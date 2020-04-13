Правительство РФ выделило 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

Москва, 13 апреля. Российское правительство выделило 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подписавший соответствующее распоряжение.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — подчеркнул глава кабмина во время совещания с вице-премьерами.

Кроме того, Мишустин сообщил, что 640 миллионов рублей пойдут на оснащение больничных коек в моногородах для приема пациентов с коронавирусом, пишут «Известия».

Глава правительства отметил, что в условиях эпидемии COVID-19 нельзя оставлять без профессиональной медицинской помощи других больных. За оказанием врачебных услуг пациентам без коронавируса Мишустин поручил следить Минздраву.

Напомним, установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом, на прошлой неделе предложил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к главам регионов. Как сообщает телеканал «360», глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Кроме того, президент предложил ввести надбавку для водителей и врачей скорой помощи, а также для младшего медицинского персонала.