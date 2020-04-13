Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Оказывается, коронавирус способен и плодить в сознании определенной части человечества всевозможные прогнозы о мире после пандемии. Эта определенная часть включает в себя в основном некоторых аналитиков, прогнозистов, футурологов и отставных политиков, для которых в условиях планетарного распространения инфекции и мирового нефтяного кризиса крайне сузился спектр тем для потенциального рассмотрения. Тем не менее в столь сложной ситуации они продолжают трудиться, размышляя о том, каким станет мир в связи с пандемией и после нее.

Прорицатели отдают Крым Украине, а Украину — России

Так, три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор поведали, что Украина и США могут воспользоваться экономической ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, и потребовать от России вернуть Крым. В связи с тем, что распространение коронавируса и падение цен на нефть, дескать, все больше сказываются на Кремле, США и их союзники должны предложить России отменить международные санкции в обмен на прекращение военных действий на Украине и возвращение Крыма, считают американские экс-послы.

Хотя в конце марта Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19, РФ никогда непосредственно не обращалась ни к США, ни к ЕС с просьбой отменить санкции конкретно против нее и не собирается это делать. Более того, надо учитывать, что отмена антироссийских санкций автоматически означает и отмену продовольственного эмбарго, что в нынешних условиях чревато ударом по российскому сельхозпроизводителю. Не говоря о том, что Кремль не раз твердо заявлял в связи с Крымом, что Россия в принципе не торгует своими территориями.

Таким образом, предложение экс-послов США на Украине граничит с абракадаброй.

Сайт Tygodnik польской телевизионной компании TVP опубликовал статью, автор которой Марек Будзиш крайне обеспокоен, что коронавирус несет еще одну страшную угрозу конкретно Польше: если сопредельные страны не справятся с пандемией, они потеряют свою независимость и Россия окажется у польских границ. По мнению автора Tygodnik, коронавирус может запустить процесс утраты независимости для ряда постсоветских государств, так как те окажутся просто не в состоянии справиться с кризисом. Речь идет не только о Белоруссии и Украине, но о Молдавии, Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Правда, сочинитель даже не удосужился задуматься о том, какова воля этих стран и самой России по данному более чем сомнительному вопросу.

Американский футуролог, исполнительный директор института DaVinci Institute Томас Фрей поделился с РИА Новости, что пандемия коронавируса имеет шанс стать для человечества своего рода «перезагрузкой».

«Мы только что нажали гигантскую кнопку перезагрузки для всего человечества», — заявил футуролог.

Фрей патетически декларирует:

«Великий кризис — время, когда рождаются великие лидеры».

«Эпоха тяжелых вооружений подходит к концу, а био- и кибервойны, а также войны разумов только начинаются», — заявил Фрей, отметив, что времена, когда угрозы станут невидимыми, ознаменуются развитием искусственного интеллекта.

В общем, аналитик непрозрачно намекает, что наряду с угрозой ядерной войны теперь грядет глобальная угроза войны биологической.

На «животном страхе смерти»

Постпандемические прогнозы исходят и от российских аналитиков, в том числе авторитетных. Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», подключившись к ней по видеосвязи, что появление коронавируса связано с изменением контроля за планетой.

С точки зрения Ковальчука, в последнее время сложилось множество проблем, которые непременно должны были привести к смене миропорядка.

«Сегодня один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром».

Ковальчук отметил, что новый вариант управления планетой, созданный из-за пандемии, будет работать на «животном страхе смерти».

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — сделал вывод Ковальчук.

Однако, как известно, США уже довольно безуспешно пытались управлять миром посредством контролируемого хаоса, имея такую возможность на протяжении как минимум последних трех десятков лет, и президент США Дональд Трамп не случайно довольно настойчиво говорил об отказе Вашингтона от утратившей перспективность доктрины управляемого хаоса, а во главе угла ныне Штатами ставится доминирование посредством торговых войн и санкций.

Не менее существенен следующий аспект. Раньше или позже эта пандемия обязательно завершится (и даже думать не хочется, что за ней последует череда новых аналогичных всемирных эпидемий), а вместе с тем над людьми не будет дамокловым мечом нависать страх смерти, который в таком случае окажется бесполезным инструментом для властвования над миром — даже если бы Вашингтон поспешил им воспользоваться.

Стоит ли спешить с предвидениями?

Трудно не обратить внимание на то, что некоторые прогнозисты мыслят сложившимися еще в прошлом веке стереотипами обреченно довлеющего однополярного мира и передела влияния после мировой войны, с которой ассоциируют нынешнюю пандемию, а в ней на самом деле вряд ли возможен победитель. В том числе и США, где болеют сотни тысяч и умирают тысячи и тысячи людей и которые являются страной, в настоящее время тоже ощутившей на себе огромный удар по экономике. Не случайно, что, например, российский сенатор Алексей Пушков считает: превосходство США над другими странами сейчас уходит в прошлое. Об этом он написал в Twitter.

Тем не менее наш литературный критик, теоретик фантастики и альтернативной истории, писатель-прогнозист Сергей Переслегин в интервью «Комсомольской правде» заявил:

«Обычно мировое перераспределение финансов делается через войну. И то, что мы сейчас видим, — это имитация глобальной войны. Через эпидемию. Но результат будет тот же самый. …Фактически речь идет о невероятном ограблении мира в масштабах, которых не было очень давно. США по традиции не только не будут затронуты кризисом, но и напротив — останутся в выигрыше. Страна-гегемон, если у власти не полные идиоты, всегда имеет возможность переложить свои проблемы на чужие плечи. А Трамп совсем не похож на полного идиота».

Переслегин списал все на некий олигархический мировой заговор, без смущения поставив под сомнение реальность самой эпидемии:

«Сегодня происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Как вы понимаете, сейчас очень много чего разорится. Мелкие авиакомпании, турфирмы, отели, театры, киносети, сфера услуг, экспертные сообщества. А все, что разорится, будет скуплено за копейки, а потом продано за большие деньги. Это чисто финансовая спецоперация. Таким образом будут разорены целые страны».

Все-таки, может быть, не стоит так спешить с политическими предвидениями и конспирологическими изысканиями, когда человечество продолжает страдать от пандемии, уже унесшей свыше 100 тысяч жизней, и от заражения не застрахован никто, в том числе и те, кто прорицает будущее во всемирном масштабе?

Сегодня разным странам, несмотря на многочисленные противоречия, предстоит сообща стремиться приблизить окончание всеобщей беды, а уж потом возникнут очертания цивилизации после коронавируса. И, с одной стороны, реальность окажется куда многообразнее прогнозов, возникших на горячую голову в разгар эпидемии. С другой стороны, думается, наивно полагать, что пандемия, даже самая жестокая, способна изменить картину мира в масштабе, равном, скажем, Второй мировой войне, приведшей гитлеровскую Германию и ее союзников к сокрушительному поражению и трансформировавшей политическую карту Европы. Пока, представляется, нет весомых оснований и заранее предрекать, что именно США по определению выйдут в сложившихся обстоятельствах в дамки. Любая гегемония исторически не гарантирована от непреодолимых препятствий и не может длиться бесконечно.

Хотя то, что сейчас человечество попадает в еще более серьезный глобальный экономический кризис, чем в конце нулевых годов, очевидно и без футурологических прозрений.