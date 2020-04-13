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Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

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Эксперты:

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Оказывается, коронавирус способен и плодить в сознании определенной части человечества всевозможные прогнозы о мире после пандемии. Эта определенная часть включает в себя в основном некоторых аналитиков, прогнозистов, футурологов и отставных политиков, для которых в условиях планетарного распространения инфекции и мирового нефтяного кризиса крайне сузился спектр тем для потенциального рассмотрения. Тем не менее в столь сложной ситуации они продолжают трудиться, размышляя о том, каким станет мир в связи с пандемией и после нее.

Прорицатели отдают Крым Украине, а Украину — России

Так, три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор поведали, что Украина и США могут воспользоваться экономической ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, и потребовать от России вернуть Крым. В связи с тем, что распространение коронавируса и падение цен на нефть, дескать, все больше сказываются на Кремле, США и их союзники должны предложить России отменить международные санкции в обмен на прекращение военных действий на Украине и возвращение Крыма, считают американские экс-послы.

Хотя в конце марта Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19, РФ никогда непосредственно не обращалась ни к США, ни к ЕС с просьбой отменить санкции конкретно против нее и не собирается это делать. Более того, надо учитывать, что отмена антироссийских санкций автоматически означает и отмену продовольственного эмбарго, что в нынешних условиях чревато ударом по российскому сельхозпроизводителю. Не говоря о том, что Кремль не раз твердо заявлял в связи с Крымом, что Россия в принципе не торгует своими территориями.

Таким образом, предложение экс-послов США на Украине граничит с абракадаброй.

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Сайт Tygodnik польской телевизионной компании TVP опубликовал статью, автор которой Марек Будзиш крайне обеспокоен, что коронавирус несет еще одну страшную угрозу конкретно Польше: если сопредельные страны не справятся с пандемией, они потеряют свою независимость и Россия окажется у польских границ. По мнению автора Tygodnik, коронавирус может запустить процесс утраты независимости для ряда постсоветских государств, так как те окажутся просто не в состоянии справиться с кризисом. Речь идет не только о Белоруссии и Украине, но о Молдавии, Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Правда, сочинитель даже не удосужился задуматься о том, какова воля этих стран и самой России по данному более чем сомнительному вопросу.

Американский футуролог, исполнительный директор института DaVinci Institute Томас Фрей поделился с РИА Новости, что пандемия коронавируса имеет шанс стать для человечества своего рода «перезагрузкой».

«Мы только что нажали гигантскую кнопку перезагрузки для всего человечества», — заявил футуролог.

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Фрей патетически декларирует:

«Великий кризис — время, когда рождаются великие лидеры».

«Эпоха тяжелых вооружений подходит к концу, а био- и кибервойны, а также войны разумов только начинаются», — заявил Фрей, отметив, что времена, когда угрозы станут невидимыми, ознаменуются развитием искусственного интеллекта.

В общем, аналитик непрозрачно намекает, что наряду с угрозой ядерной войны теперь грядет глобальная угроза войны биологической.

На «животном страхе смерти»

Постпандемические прогнозы исходят и от российских аналитиков, в том числе авторитетных. Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», подключившись к ней по видеосвязи, что появление коронавируса связано с изменением контроля за планетой.

С точки зрения Ковальчука, в последнее время сложилось множество проблем, которые непременно должны были привести к смене миропорядка.

«Сегодня один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром».

Ковальчук отметил, что новый вариант управления планетой, созданный из-за пандемии, будет работать на «животном страхе смерти».

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — сделал вывод Ковальчук.

Однако, как известно, США уже довольно безуспешно пытались управлять миром посредством контролируемого хаоса, имея такую возможность на протяжении как минимум последних трех десятков лет, и президент США Дональд Трамп не случайно довольно настойчиво говорил об отказе Вашингтона от утратившей перспективность доктрины управляемого хаоса, а во главе угла ныне Штатами ставится доминирование посредством торговых войн и санкций.

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Не менее существенен следующий аспект. Раньше или позже эта пандемия обязательно завершится (и даже думать не хочется, что за ней последует череда новых аналогичных всемирных эпидемий), а вместе с тем над людьми не будет дамокловым мечом нависать страх смерти, который в таком случае окажется бесполезным инструментом для властвования над миром — даже если бы Вашингтон поспешил им воспользоваться.

Стоит ли спешить с предвидениями?

Трудно не обратить внимание на то, что некоторые прогнозисты мыслят сложившимися еще в прошлом веке стереотипами обреченно довлеющего однополярного мира и передела влияния после мировой войны, с которой ассоциируют нынешнюю пандемию, а в ней на самом деле вряд ли возможен победитель. В том числе и США, где болеют сотни тысяч и умирают тысячи и тысячи людей и которые являются страной, в настоящее время тоже ощутившей на себе огромный удар по экономике. Не случайно, что, например, российский сенатор Алексей Пушков считает: превосходство США над другими странами сейчас уходит в прошлое. Об этом он написал в Twitter.

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Тем не менее наш литературный критик, теоретик фантастики и альтернативной истории, писатель-прогнозист Сергей Переслегин в интервью «Комсомольской правде» заявил:

«Обычно мировое перераспределение финансов делается через войну. И то, что мы сейчас видим, — это имитация глобальной войны. Через эпидемию. Но результат будет тот же самый. …Фактически речь идет о невероятном ограблении мира в масштабах, которых не было очень давно. США по традиции не только не будут затронуты кризисом, но и напротив — останутся в выигрыше. Страна-гегемон, если у власти не полные идиоты, всегда имеет возможность переложить свои проблемы на чужие плечи. А Трамп совсем не похож на полного идиота».

Переслегин списал все на некий олигархический мировой заговор, без смущения поставив под сомнение реальность самой эпидемии:

«Сегодня происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Как вы понимаете, сейчас очень много чего разорится. Мелкие авиакомпании, турфирмы, отели, театры, киносети, сфера услуг, экспертные сообщества. А все, что разорится, будет скуплено за копейки, а потом продано за большие деньги. Это чисто финансовая спецоперация. Таким образом будут разорены целые страны».

Все-таки, может быть, не стоит так спешить с политическими предвидениями и конспирологическими изысканиями, когда человечество продолжает страдать от пандемии, уже унесшей свыше 100 тысяч жизней, и от заражения не застрахован никто, в том числе и те, кто прорицает будущее во всемирном масштабе?

Пандемия как третья мировая война. Колонка Евгения Беня

Сегодня разным странам, несмотря на многочисленные противоречия, предстоит сообща стремиться приблизить окончание всеобщей беды, а уж потом возникнут очертания цивилизации после коронавируса. И, с одной стороны, реальность окажется куда многообразнее прогнозов, возникших на горячую голову в разгар эпидемии. С другой стороны, думается, наивно полагать, что пандемия, даже самая жестокая, способна изменить картину мира в масштабе, равном, скажем, Второй мировой войне, приведшей гитлеровскую Германию и ее союзников к сокрушительному поражению и трансформировавшей политическую карту Европы. Пока, представляется, нет весомых оснований и заранее предрекать, что именно США по определению выйдут в сложившихся обстоятельствах в дамки. Любая гегемония исторически не гарантирована от непреодолимых препятствий и не может длиться бесконечно.

Хотя то, что сейчас человечество попадает в еще более серьезный глобальный экономический кризис, чем в конце нулевых годов, очевидно и без футурологических прозрений.

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