Девочка-тяжеловес ставит мировые рекорды против коронавируса. ФАН-ТВ

11-летняя Каролина Черных из Екатеринбурга не скучает дома в самоизоляции. Всего за неделю с 1 по 7 апреля юная спортсменка установила 12 мировых рекордов.

Кистевая тяга. Вес гири — 8 килограмм, вес Каролины — 38. Три года назад она в 1.5 раза перевыполнила норматив КМС по народному жиму, поставив рекорд России. С тех пор и вошла во вкус.

Сейчас ей 11 лет и десятки достижений в копилке. Скучать на самоизоляции дома в Екатеринбурге — не в ее стиле. Каролина устроила себе карантинно-спортивный марафон.

«Свой марафон рекордов я назвала «Гвозди и гири против вируса и пандемии», — говорит юная рекордсменка.

Всего за неделю 12 рекордов: армейский рывок и турецкий подъем, выбросы гири и стойка на голове, и, внимание, становая тяга штанги в полусотню килограмм, стоя на гвоздях.

В качестве разминки юная спортсменка помогла отцу перегнать автомобиль весом в тонну и переобуть зимнюю резинку. Отец был счастлив.

«Не ожидал такого количества рекордов, потому что ориентировались на один рекорд в день, а получилось один в день, потом два, а закончили в последний день тремя рекордами, причем самыми сложными», — вспоминает Юрий Черных, отец Каролины.

«Я призываю людей не скучать и не отъедаться дома, сидя в изоляции, а посвятить это время спорту и здоровью», — советует Каролина.

Подтверждение всех своих достижений девочка получает в виде сертификатов от Реестра рекордов России и агентства Мировых и Национальных Рекордов.