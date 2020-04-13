Россия может повторить свой итальянский подвиг в США

Соединенные Штаты оказались не готовым к борьбе с коронавирусом; на администрацию Белого дома оказывается огромное политическое давление. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Режим крупного бедствия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел режим крупного бедствия в штате Вайоминг.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

По последним данным, в США было выявлено 530 тысяч больных новым типом коронавируса, скончались 20 508 человек. Накануне Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв, обогнав Италию. При этом наиболее подвержен заболеваемости коронавирусом Нью-Йорк: там в день умирают по 700 человек.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 миллиона человек, погибли почти 109 тысяч.

США не справляются

Олег Морозов назвал очевидным тот факт, что в Соединенных Штатах колоссальное бедствие. Из-за эпидемии нового типа коронавируса в США Дональд Трамп подвергается огромному политическому давлению.

«Думаю, избирательная кампания для него становится с каждым днем все более проблематичной, потому что его стартовый оптимизм перед началом эпидемии и то, что происходит сейчас — это большая разница. И понятно, что Трамп теряет политические очки, хотя и не лишается их полностью. Люди все-таки связывают надежды на будущее с сильной властью. Но тем не менее шансов становится все меньше», — пояснил Олег Морозов.

Кроме того, сенатор прокомментировал возможность отправки российских военных в США для помощи в борьбе с коронавирусом, как это было в случае с Италией. И не исключает, что Россия может повторить свой итальянский подвиг в Соединенных Штатах.

«Что касается нашей помощи, Россия открыта к этому. И неоднократно говорили американцам. Думаю, в сложившейся ситуации США нуждаются в колоссальной поддержке, потому что, как выяснилось, они оказались элементарно не готовы к такому серьезному испытанию. Как показывает практика, у них сейчас просто нет возможностей для того, чтобы остановить негативную нарастающую тенденцию. Мы можем помочь США в этот трудный момент», — заключил Олег Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.