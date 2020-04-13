Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине

Москва, 13 апреля. Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.

«В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной», — сказал он в интервью украинскому изданию.

Турчинов считает, что в этом вопросе поможет исключительно сильная экономика и сильная армия, именно над этим и должна работать официальная киевская власть.

«Сильная экономика, сильная армия, мощное современная оружие — это должно быть главным приоритетом для руководителей Украины», — добавил экс-секретарь СНБО.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году. Тогда был проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что подавляющее большинство жителей Крыма поддерживают вхождение полуострова в состав РФ. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются со стороны киевской власти.