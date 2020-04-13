Продюсер Разин обратился к Булановой, госпитализированной с подозрением на инсульт

Москва, 13 апреля. Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с певицей Татьяной Булановой в Ставрополе в 1997 году. Снимок появился в его аккаунте в Instagram.

Как уточнил продюсер, он очень переживает за исполнительницу, которую госпитализировали в Петербурге с подозрением на инсульт. Средства массовой информации сообщили, что Буланова поступила в реанимационное отделение одной из больниц Северной столицы. Как добавил Разин, он надеется на профессионализм врачей, которые сделают все возможное, чтобы здоровью знаменитой певицы ничего не угрожало.

Разин напомнил, что много лет знаком с артисткой. Именно он от Ставропольской филармонии подавал документы на присвоение ей звания Заслуженной артистки России, которое ей было впоследствии присвоено.

«Мы ждем тебя в нашем семействе артистов здоровой и бодрой», — обратился он к Булановой.

Как передает телеканал «360», концертный директор Татьяны Булановой не стал комментировать информацию об экстренной госпитализации певицы. Однако сама артистка ответила, что находится в реанимации. 11 апреля стало известно, что Буланова госпитализирована. Ряд СМИ сообщили, что причиной стали якобы проблемы с сердцем у певицы.

В СМС-переписке 51-летняя исполнительница подтвердила информацию о госпитализации. Она заявила, что находится в реанимации, однако подчеркнула, что чувствует себя «уже хорошо», передает телеканал «360». Медики проводят полное обследование знаменитости.