Уникальная разработка «Сколково» в разы удешевит тесты на антитела к коронавирусу

Будущая разработка российских ученых позволит за считанные минуты определить, переболел ли уже человек коронавирусной инфекцией и насколько он восприимчив к новому заражению. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал генеральный директор сколковской компании-резидента «Национальный БиоСервис» Виталий Пруцкий.

«Разработка, валидация и последующая регистрация тестов на антитела требуют создания стандартных панелей образцов от реальных пациентов, переболевших COVID-19, в крови которых есть антитела IgM и IgG к вирусу, — объяснил Пруцкий. — Таких панелей пока нет, и эта работа нами начата».

Резидент приступает к сотрудничеству по разработке отечественного экспресс-теста на антитела к SARS-CoV-2 со своим партнером по «Сколково», отечественной компанией ДРД, владеющей технологией экспресс-тестирования.

«Подобные тесты позволят за считанные минуты понять, есть ли у человека антитела к вирусу, переболел ли он ранее, восприимчив ли к новому заражению», — отметил Пруцкий.

По его словам, сейчас запрос на тестирование на новый коронавирус SARS-CoV-2, и в особенности на антитела к нему, очень велик. Разработка надежных и доступных тест-систем очень важна для дальнейшей противоэпидемической работы в России, добавил директор компании.

«Существующих лабораторных возможностей недостаточно, — констатирует собеседник ФАН. — Мы вступаем сейчас в партнерские проекты по разработке и валидации новых экспресс-тестов с компаниями из России, Китая и США. Цель — объективно оценить эффективность этих тестов и помочь сделать их доступными в России как можно скорее».

Разработка тестов как в целях диагностики коронавирусной инфекции, так и для определения наличия иммунитета к этой инфекции, требует наличие референтной панели образцов биологических материалов человека. Эта панель также позволяет достоверно определить специфичность и чувствительность выходящих на рынок тест-систем для диагностики нового коронавируса.

«Национальный БиоСервис», входящий в портфель Биофонда «Российской венчурной компании», стал первым производителем тканевых микрочипов в России.

«Суть метода заключается в том, что микрочип включает в себя стандартизированный набор тканей человека, а не образец каждой ткани по отдельности, — продолжает Виталий Пруцкий. — Это позволяет достоверно оценивать безопасность и эффективность новых лекарственных препаратов на основе антител».

Раньше, чтобы посмотреть, как лекарственный препарат взаимодействует с тканями, надо было провести эксперимент с каждым из образцов, а их количество может доходить до 60, отмечают в компании-разработчике. Теперь этот набор тканей можно поместить на один микрочип и получить точные результаты за один эксперимент. Применение тканевых микрочипов возможно во многих областях медицинской науки, таких как онкология, неврология, инфекционные заболевания, считают в компании-разработчике.

По оценкам экспертов, ежегодно в мире проходит порядка 200 клинических исследований с использованием тканевых микрочипов, а их стоимость колеблется в диапазоне от 60 до 120 тысяч долларов.

«Важно, что «НБС» выпустил уникальный отечественный продукт, который в том числе в разы удешевляет стоимость исследований, — подчеркнул директор дочерних фондов «Российской венчурной компании» Михаил Федотов. — У проекта достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить потребности российских биофармацевтических компаний. Это особенно актуально сейчас, а в перспективе позволит выйти и на мировой рынок».

Работа отечественных ученых по созданию технологической платформы по дизайну, производству и применению тканевых микрочипов человека станет одной из основ национальной платформы биобанкирования, сервиса для поиска биомаркеров, доклинических исследований in vitro и развития цифровой биомедицины, уверены в «Сколково».

Федеральное агентство новостей направило запрос в Росздравнадзор с просьбой оценить перспективы новой отечественной разработки.