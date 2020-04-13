Коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе

Уфа, 13 апреля. Заболевание коронавирусом подтверждено у 52 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала главный врач клиники Эльза Сыртланова.

Республиканская клиническая больница Уфы была закрыта на карантин еще 6 апреля. Это произошло после того, как пятерых врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Эльза Сыртланова сообщила, что в настоящее время к медучреждении работают 700 медицинских работников и практически столько же пациентов, передает RT.

«С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала она.

Главврач добавила, что все сотрудники больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами. Об этом пишут «Известия».

Сыртланова отметила, что находится на своем рабочем месте. Она выразила благодарность своим коллегам, которые продолжают трудиться и выполнять врачебный долг, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве скончались десять пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом проинформировал 12 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Возраст погибших составляет от 39 до 90 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии. Вирус стремительно распространяется по всему миру. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии.

Российские власти предпринимают все необходимые действия для предотвращения распространения вируса. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны на фоне пандемии инфекции. Он добавил, что сложившаяся ситуация негативным образом влияет на мировую экономику и отражается на работе промышленных, транспортных предприятий.