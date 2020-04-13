Врач из Нью-Йорка рассказал о последнем вопросе умирающего больного с коронавирусом

Нью-Йорк, 13 апреля. Анестезиолог из Нью-Йорка Деррик Смит раскрыл последние слова умирающего пациента, зараженного коронавирусом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Смит признался, что никогда не забудет вопрос умирающего мужчины, заданный перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Кому придется за это платить?» — уточнил пациент.

Как отметил врач, его очень печалит, что даже перед смертью больные беспокоятся о деньгах. По мнению Смита, из-за непомерных цен на медицинские услуги американцы стараются не обращаться к докторам. В период эпидемии это приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения.

«На мой взгляд, предназначение правительства в том, чтобы защищать и поддерживать своих граждан. По-моему, очевидно, что оно занято совсем другим», — возмутился анестезиолог.

Отметим, что сейчас США лидируют по числу заразившихся коронавирусом — в Соединенных Штатах зарегистрировано свыше 550 тысяч случаев. Жертвами COVID-19 в стране стали более 20 тысяч человек. Как пишет Infox.ru, Нью-Йорк стал эпицентром распространения болезни в США — примерно половина смертельных случаев приходится на этот штат.

Напомним, первые случаи заражения новым коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. Китайские врачи считают, что в ноябре может возникнуть новая вспышка коронавируса, сообщает НСН.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.