Третий пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

Саратов, 13 апреля. Третий пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По имеющимся данным, от сердечно-сосудистой патологии скончалась 90-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Наличие инфекции было подтверждено уже после ее смерти. Подчеркивается, что изначально пенсионерка была госпитализирована с подозрением на пневмонию.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе был официально зарегистрирован еще один случай заражения опасной коронавирусной инфекцией. По имеющейся информации, инфицирован житель Аткарского района. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. В данный момент мужчина проходит курс лечения на дому.

Всего в области насчитывается 44 случая заражения инфекцией.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире — 1,85 миллиона человек, скончались — 114,2 тысячи пациентов. В России число инфицированных коронавирусом достигло отметки в 15 тысяч граждан.