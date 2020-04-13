Напоившего жену чаем с водой из туалета блогера арестовали в Саудовской Аравии

Москва, 13 апреля. Житель Саудовской Аравии, пранкер Хани Халавани опубликовал серию роликов с женой. В одной из них он напоил ее чаем, приготовленным с водой из туалета, видео было выложено в Snapchat.

Как пишет издание The Sun, в ролике он показал пользователям, как набирает воду из унитаза в белую кружку. После этого он снял на видео то, как преподносит чай своей жене Алануд Ямани. При этом девушка отказалась от напитка, заподозрив что-то неладное в действиях мужа, но немного успела отпить.

Затем она передала чашку сыну, который тоже попробовал чай. По данным средств массовой информации, ролик был удален из Сети по просьбе Алануд Ямани. Она уточнила, что многие могут повторить увиденное со своими близкими. По неподтвержденным данным, Халавани уже задержали за публикацию видео в сети.

Пользователи выразили возмущение действиями блогера.

Ранее Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц пранкера Кароматулло Джаборова, который снял фейк о коронавирусе.

Речь идет о ролике, в котором молодой человек притворяется заболевшим «китайской» пневмонией. На кадрах видно, как надевший медицинскую маску Джаборов передвигается по вагону метро, а потом падает на пол. Сперва несколько пассажиров бросились ему на помощь, однако пранкер начал активно изображать конвульсии, чем отпугнул людей. В результате все, кто находился в вагоне, в панике выбежали на ближайшей станции. Через некоторое время чудесным образом «выздоровевший» Джаборов спокойно вышел из вагона.