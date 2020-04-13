Ограничения по COVID-19 не успеют снять ко Дню Победы. События дня. ФАН-ТВ

Ограничения не успеют снять ко Дню Победы Ограничительные меры, введенные в нашей стране из-за пандемии коронавируса, не успеют снять ко Дню Победы. По крайней мере, не все. Об этом сказала вице-премьер-министр России Татьяна Голикова в эфире телеканала Россия-1. По ее словам, период действия специальных мер (того же режима самоизоляции) выбран неслучайно. Нерабочим объявлен целый месяц — это два цикла по 14 дней, необходимый срок, для оценки распространения. Первый цикл завершится уже на этой неделе. И совсем скоро станет ясно, вышла наша страна на так называемое плато заболеваемости или нет. Разумеется, речи о том, чтобы вообще отменить празднование большого юбилея Великой Победы не может быть, но в каком формате торжества будут проходить в этом году, пока остается загадкой.

Тысячи россиян вернутся в страну в ближайшие дни Минкомсвязи России анонсировало возвращение 5 тысяч наших граждан на Родину в ближайшие дни. Планируется осуществить рейсы из Амстердама, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Рима, Нью-Йорка, Денпасара и Мадрида. Первый самолет стартует завтра вечером из Нью-Йорка в Москву. Из-за сложившейся во всем мире ситуации с 20 марта в Россию в экстренном порядке вернулись более 164 тысяч человек.

Биологи смогли замедлить распространение COVID-19 В Японии биологи провели важное и результативное исследование. Они выяснили, что нелфинавир — его используют для лечения ВИЧ — способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. То есть под действием активных веществ данного препарата, вирус перестает размножаться так стремительно, как это происходит сейчас. Станет ли нелфинавир панацеей, сейчас сказать нельзя, возможно будут проведены проверки на пациентах с коронавирусом. Отметим, что ранее в ФМБА России доказали противовирусную эффективность другого вещества — мефлохина.