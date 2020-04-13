Ограничения по COVID-19 не успеют снять ко Дню Победы. События дня. ФАН-ТВ

Ограничения не успеют снять ко Дню Победы
Ограничительные меры, введенные в нашей стране из-за пандемии коронавируса, не успеют снять ко Дню Победы. По крайней мере, не все. Об этом сказала вице-премьер-министр России Татьяна Голикова в эфире телеканала Россия-1. По ее словам, период действия специальных мер (того же режима самоизоляции) выбран неслучайно. Нерабочим объявлен целый месяц — это два цикла по 14 дней, необходимый срок, для оценки распространения. Первый цикл завершится уже на этой неделе. И совсем скоро станет ясно, вышла наша страна на так называемое плато заболеваемости или нет. Разумеется, речи о том, чтобы вообще отменить празднование большого юбилея Великой Победы не может быть, но в каком формате торжества будут проходить в этом году, пока остается загадкой.
Тысячи россиян вернутся в страну в ближайшие дни
Минкомсвязи России анонсировало возвращение 5 тысяч наших граждан на Родину в ближайшие дни. Планируется осуществить рейсы из Амстердама, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Рима, Нью-Йорка, Денпасара и Мадрида. Первый самолет стартует завтра вечером из Нью-Йорка в Москву. Из-за сложившейся во всем мире ситуации с 20 марта в Россию в экстренном порядке вернулись более 164 тысяч человек.
Биологи смогли замедлить распространение COVID-19
В Японии биологи провели важное и результативное исследование. Они выяснили, что нелфинавир — его используют для лечения ВИЧ — способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. То есть под действием активных веществ данного препарата, вирус перестает размножаться так стремительно, как это происходит сейчас. Станет ли нелфинавир панацеей, сейчас сказать нельзя, возможно будут проведены проверки на пациентах с коронавирусом. Отметим, что ранее в ФМБА России доказали противовирусную эффективность другого вещества — мефлохина.
В Россию может быть запрещен ввоз дешевого бензина
На полгода запретить ввоз в Россию дешевого бензина. К таким мерам готовы в Министерстве энергетики. Глава ведомства Александр Новак заявил, что это необходимо для поддержки отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. По словам министра, к подобным «нерыночным» маневрам сейчас прибегают во многих странах. В нашем случае это, в первую очередь, сохранение рабочих мест и самой отрасли. Решение пока не принято. Отметим, что кризис на нефтяном рынке прогнозируется до конца года.