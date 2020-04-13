Пригожин рассказал, в каких странах у него с Валерией есть недвижимость

Москва, 13 апреля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о финансах, а также об их с супругой Валерией недвижимости.

По его словам, у них есть «подушка безопасности», поэтому недостатка средств в условиях карантина звездная семья не испытывает.

«Я понимал, что надо откладывать. Находясь на изоляции много денег на самом деле не нужно. Надо просто бережно относиться к деньгам», — говорит Пригожин.

Продюсер признается, что у них с Валерией есть дом в Швейцарии. Он утверждает, что он «дешевле, чем сарай на Рублевке». Пригожин говорит, что недавно задумывался о покупке небольшого дома в России, но заоблачные цены его остановили.

«Как будто люди живут при апокалипсисе. 10 миллионов долларов просят за маленький дом. Конечно, ничего покупать не стал», — рассказывает продюсер.

Он отмечает, что содержание дома в Швейцарии обходится им с Валерией в 1,5 млн рублей в год. По его мнению, за дом на Рублевке пришлось бы платить больше. Также Иосиф Пригожин говорит, что у них есть апартаменты в ОАЭ. Пара решила обзавестись недвижимостью в Эмиратах, потому что это выгоднее, чем постоянно тратиться на отели.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что их брак с Валерией переживает проверку на прочность в условиях режима самоизоляции. По его словам, они с женой теперь проводят вместе все время, из-за чего часто ссорятся. Как признается продюсер, певица стала частым свидетелем его телефонных звонком и всегда «пытается вставить свои пять копеек».