Находящаяся на грани банкротства Успенская придумала новый способ заработка

Москва, 13 апреля. Российская певица Любовь Успенская пожаловалась на отмену концертов, корпоративов из-за коронавируса и предложила фанатам интересную идею со своим участием.

Как пишут средства массовой информации, введенный в России режим самоизоляции «ударил» по многим звездам, так как им пришлось отменять и переносить концерты, лишаясь гонораров. Среди таких звезд оказалась Любовь Успенская. Певица решила пойти на отчаянный шаг, чтобы избежать банкротства.

Как пишет издание «Семь дней», Успенская предложила поклонникам услугу видеопоздравления.

«Все рано или поздно заканчивается, а память всегда остается с нами. И я хочу вам в этом помочь! Порадовать близких, друзей или коллег. Я с радостью запишу для вас видео-поздравление, которое навсегда останется с вами», — предложила она.

Кроме того, после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной Успенская сильно поправилась. Фанаты считают, что звезда стала заедать стресс.

Ранее телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонником снимком с волосатыми ногами. Она объяснила это обстоятельство пребыванием на карантине мастера эпиляции. На днях Рудковская намекнула на возможное пополнение в семье. СМИ сообщают, что ребенка будет вынашивать суррогатная мать.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в декабре 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ вскоре объявила пандемию. COVID-19 уже унес жизни почти 114 тысяч человек. Эпицентр заболевания к настоящему моменту переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно умирают сотни людей. По количеству заразившихся и умерших США вышли на первое место, опередив Италию и Китай.