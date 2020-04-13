Жители Дейр-эз-Зора рассказали о пользе моста через Евфрат, построенного военными России

Дейр-эз-Зор, 13 апреля. Жители сирийского города Дейр-эз-Зор рассказали, как им помогает понтонный мост через реку Евфрат, построенный российскими военными. Теперь местные фермеры смогли наладить поставки продукции в город, а сирийцы получили возможность посещать родственников на другом берегу реки.

Жители Дейр-эз-Зора сообщили, что ранее здесь было 12 мостов, однако все переправы уничтожила авиация США. В 2019 году военнослужащие из России возвели здесь 100-метровый понтонный мост, что позволило наладить сообщение между двумя берегами.

«Этот мост остался один. У нас родственники на той стороне, раньше ездили туда-сюда. После того, как мосты были разбиты, перестали встречаться», — рассказал инженер Совета губернатора провинции Дейр-эз-Зор Малик аль-Омар.

Переправу здесь называют «русским мостом». Местные фермеры доставляют по нему в город свой урожай, например, фасоль, перец, чеснок, пшеницу и овощи.

«Мы неплохие деньги делаем от продажи», — отметил фермер Туркасьян Хамад, перевозящий товар через понтонный мост на небольшом грузовике.

Кроме того, мост позволяет местным жителям съездить в город по другим делам. Так, женщина по имени Хамара сообщила, что по переправе ездит с детьми к врачу.

«После того, как тут появился мост, стало очень удобно передвигаться», — подчеркнула она.

Также жители Сирии благодарят сирийских и российских военных, одержавших победу над боевиками, за возможность спокойно жить и зарабатывать.