Российские звезды продают дома и квартиры за рубежом из-за пандемии

Москва, 13 апреля. Юмористка Елена Воробей во время пандемии продает дом в Черногории. Во время распространения коронавируса звезды вынуждены прибегать к крайним мерам. Как пишут средства массовой информации, из-за финансовых трудностей артисты прощаются с машинами, украшениями и одеждой.

По данным издания «Стархит», есть и те, кто выставляет на продажу апартаменты за рубежом. Так, 52-летняя Воробей уточнила, что планирует продать дом в Черногории. Она решилась на этот шаг из-за финансовых трудностей.

«Уже выставила дом на продажу. Неизвестно насколько затянется режим самоизоляции, мы все остались без работы, ситуация уже отразилась на моих осенних гастролях. Отодвигают концерты на неопределенный срок», — подчеркнула она.

При этом свои квартиры в Турции решил продать известный художник Никас Сафронов. По данным СМИ, 64-летний имеет восемь квартир в Турции. С тремя из них творческий деятель готов попрощаться.

«За рубежом цены падают. Продажа — это вынужденная мера», — сказал он.

Ранее телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонником снимком с волосатыми ногами. Она объяснила это обстоятельство пребыванием на карантине мастера эпиляции. На днях Рудковская намекнула на возможное пополнение в семье. СМИ сообщают, что ребенка будет вынашивать суррогатная мать.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в декабре 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ вскоре объявила пандемию. COVID-19 уже унес жизни почти 114 тысяч человек. Эпицентр заболевания к настоящему моменту переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно умирают сотни людей. По количеству заразившихся и умерших США вышли на первое место, опередив Италию и Китай.