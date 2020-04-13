Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

Москва, 13 апреля. На официальном сайте правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для перемещения по городу на личном и общественном транспорте.

Оформить цифровой пропуск можно в разделе «Услуги».

«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», — сказано в комментарии столичных властей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для передвижения по Москве будут выдаваться три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, для поездок в медучреждения и для личных целей. Отмечается, что цифровой пропуск для личных целей может быть использован не более двух раз в неделю.

Известно, что столичные таксисты будут обязаны проверять наличие цифровых пропусков у клиентов. Также пропуска необходимы для перемещения на велосипеде и электросамокате. Подчеркивается, что они должны быть оформлены у каждого москвича старше 14 лет.

Юрист объяснил, как штрафы могут грозить жителям столицы, за перемещение по городу без цифровых пропусков.