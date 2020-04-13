Создатели «Мстителей: Финал» рассказали о спрятанных в фильме пасхалках

Москва, 13 апреля. Компания Marvel к Пасхе приготовила для своих поклонников небольшой сюрприз. Об этом говорится в официальном аккаунте компании в Twitter.

Отмечается, что студия подтвердила одну из «пасхалок», спрятанную в фильме «Мстители: Финал». На двух опубликованных кадрах можно увидеть выдвинутые вперед руки супергероев в красных перчатках перед их спасительной миссией.

По форме они напоминают дуговой реактор Тони Старка, который также «служил доказательством, что у него есть сердце». Создатели картины тем самым отдали дань герою фильма, который пожертвовал в финальной битве свою жизнь ради спасения человечества.

Ранее сообщалось, что в Чехии из-за пандемии коронавируса COVID-19 приостановлены съемки мини-сериала сервиса Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Съемки сериала о героях киновселенной Marvel проходили в Праге. Производство фильма переместилось в Чехию после нескольких месяцев съемок в Атланте, штат Джорджия. Из-за распространения нового вируса студия Marvel пересмотрела планы и отменила съемки.

Актерский состав и съемочная группа отозваны в Атланту.

Также стало известно, что премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» переносится с весны на ноябрь 2020 года из-за COVID-19. Поклонники «бондианы» ранее опубликовали на сайте MI6-hq.com обращение к создателям картины с просьбой перенести премьеру. В Великобритании премьера должна состояться 12 ноября, в США — 25 ноября.