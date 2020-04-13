Новейшие танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение российской армии

Москва, 13 апреля. Первая партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию ЗВО, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались в апреле текущего года», — цитирует пресс-служба командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Несколько новейших танков получила Таманская мотострелковая дивизия, пишет «Газета.ру». Кисель рассказал, что военнослужащие первой гвардейской танковой армии ЗВО уже прошли обучение управлению, стрельбе и ведению боя на модернизированных Т-90М. По словам генерал-лейтенанта, в танковой армии используют несколько десятков видов тренажеров, например, для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3 и Т-90. Боевые стрельбы из новейших Т-90М «Прорыв» в ЗВО намереваются провести во время контрольной проверки за зимний период обучения.

Отметим, что модернизированные танки получили новейший башенный модуль и более мощный двигатель, чем в серийной модели. Кроме того, «Прорыв» оснастили многоканальным прицелом и высокоавтоматизированной системой управления огнем. Государственные испытания танка были завершены в конце января. Ранее сообщалось, что новейшие Т-90М покажут на параде Победы в Москве.