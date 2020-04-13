Составлен рейтинг регионов РФ с самым большим числом преступлений

Москва, 13 апреля. За январь-февраль этого года больше всего преступлений было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

На второй строчке находится Московская область — 12,1 тыс. правонарушений. Следом идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.) и Ростовская область (9,6 тыс.).

Меньше всего преступлений зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 124 инцидента. Также низкий уровень преступности наблюдается на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Калмыкии (508).

В общей сложности за январь-февраль 2020 года в России правоохранительные органы зафиксировали 327,3 тыс. преступлений. Отмечается, что это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее общественники из «Зеленого патруля» и «Национального экологического корпуса» составили рейтинг самых экологически чистых регионов России. Согласно их данным, в тройке лидеров оказались Тамбовская и Белгородская области, а также республика Алтай. В топе рейтинга экологи расположили Магаданскую и Курскую области, а также Москву, Коми и Чукотку.

В марте аналитики подготовили рейтинг самых быстроразвивающихся регионов России. Среди показательных критериев были отобраны такие факторы, как замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, рост зарплат и развитие строительного сектора. По мнению специалистов, быстроразвивающимися регионами являются Москва (индекс 98%) Сахалин (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%) и Ханты-Мансийский округ (80%).