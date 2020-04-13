Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

Москва, 13 апреля. Первые попытки колонизации Марса человечество предпримет относительно скоро, но подгонка планеты под людей будет возможна в очень далеком будущем. Об этом рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя – это очень далекое будущее. С имеющимися технологиями это невозможно в принципе, поэтому сейчас на эту тему можно только фантазировать», — цитирует ученого РИА Новости.

Литвак считает, что человечеству пора выйти из «скорлупы». По его словам, важно понять, насколько человечество мобильно, как долго оно может жить и развиваться за пределами Земли, и способны ли люди адаптироваться ко всем условиям, включая еще неизвестные.

Тренироваться жить на других планетах следует на Луне, считает ученый. Он подчеркнул, что постоянно действующая на поверхности спутника база станет венцом российской лунной программы.

«А на промежуточных этапах мы должны очень хорошо поработать с автоматическими станциями и роботами, чтобы создать все условия для этого», — уточнил он Литвак.

Ученый отметил, что уже обсуждаются технологии получения водорода и кислорода, спекания стройматериалов из лунного грунта и их тестирование на борту автоматических посадочных миссий и на поверхности Луны.

Особый интерес из-за потенциально больших запасов ресурсов и воды представляют полярные районы Луны, заключил Литвак.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что стремительное распространение коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости колонизации Марса и Луны на случай гибели человечества. По его словам, освоение дальнего космоса является важной цивилизационной задачей, так как на Земле беспрерывно возникают новые проблемы, которые ставят под угрозу дальнейшее существование человечества.