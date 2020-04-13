Москва, 13 апреля. Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от коронавируса, считает доктор и телеведущая Елена Малышева.

Медик привела в пример исследование, авторы которого сравнили смертность от коронавируса в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ и там, где она отсутствовала. Малышева обратила внимание, что в наиболее пострадавших от инфекции странах, вроде США и Италии, вакцинация от туберкулеза не проводилась.

«В Бразилии вакцинация от туберкулеза началась в 1920 году. Все жители Бразилии без исключения, вся группа риска вакцинирована. Смертность от коронавируса в 100 раз ниже. Это космос!» — говорит телеведущая.

Врач надеется, что высокий уровень вакцинации БЦЖ в России позволит избежать стране высокой смертности от COVID-19. Отмечается, что вакцинация БЦЖ в РФ покрывает 95% детей.

Ранее американские ученые из Техасского университета также обратили внимание на тот факт, что в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ уровень смертности от коронавируса значительно ниже.

Иммунолог Владимир Болибок недавно говорил, что усиленный иммунитет не может защитить организм от заражения коронавирусом, так как у людей еще не выработались антитела против нового вируса. Но он подчеркнул, что вакцинация БЦЖ может ускорить ответ иммунной системы на коронавирус, благодаря чему заболевание не переходит в тяжелую форму.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».