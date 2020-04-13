Знаменитый певец Аль Бано поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с COVID-19

Бергамо, 13 апреля. Российские военные медики и специалисты провели телемост с известным итальянским певцом Аль Бано, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Музыкант поблагодарил российских специалистов за неоценимый вклад по борьбе с коронавирусом и помощь итальянскому народу.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа. Спасибо вам!» — приводит слова Аль Бано военное ведомство.

Напомним, что Аль Бано исполнитель известного итальянского хита Felicita. 76-летний музыкант регулярно посещает Россию с гастролями.

Ранее в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом прибыли российские военные специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с оборудованием для обследования и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районов страны — в городе Бергамо и его окрестностях в провинции Ломбардия. В состав интернациональных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медсестры.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.