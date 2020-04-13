РЖД сократили количество рейсов «Сапсанов» между Москвой и Петербургом

Москва, 13 апреля. Из-за снижения пассажиропотока РЖД с понедельника сократили количество рейсов «Сапсанов» между Москвой и Петербургом и отменили поезд до Нижнего Новгорода. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Российские железные дороги».

Ранее между Москвой и Петербургом курсировали до 15 пар «Сапсанов» в день, включая один шедший через Москву поезд между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Перевозки на «Сапсанах» росли, и в январе текущего года было перевезено 418,2 тысячи пассажиров (+4,4% к уровню прошлого года). Но спрос стал снижаться из-за ситуации с коронавирусом.

С 7 апреля РЖД отменили три пары «Сапсанов» между Москвой и Петербургом. Позднее компания объявила, что с 13 апреля останется лишь четыре пары поездов в день. Из Москвы будут отправляться два ранних утренних рейса и два вечерних, столько же «Сапсанов» будет выходить из Петербурга. Этот график будет действовать до 29 апреля.

Пассажирам временно отмененных «Сапсанов» между Москвой и Петербургом РЖД предлагают воспользоваться остающимися курсировать поездами «с сохранением условий проезда и класса обслуживания».

На сайте РЖД также сообщается, что с 13 апреля отменяется курсирующий между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом «Сапсан».

Вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда можно в течение полугода без дополнительных плат и сборов. За возвратом денег за билет следует обращаться в любую железнодорожную кассу в стране приобретения. Электронные билеты можно сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее РЖД объявили о временной отмене с 15 апреля 32 поездов дальнего следования, сообщает RT. Решение также принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая была вызвана эпидемией коронавируса.